أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حظر استخدام المضاف “E171” ثاني أكسيد التي

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حظر استخدام المضاف “E171” ثاني أكسيد التيتانيوم في الأغذية.

جاء ذلك في تعميم إلى مدراء الفروع، أشار إلى مراسلة المركز الوطني للموصفات والمعايير القياسية بشأن حظر دول الاتحاد الأوروبي المضاف في الأغذية، داعيا إلى منح فترة سماح قانونية للموردين، لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك لعدم استيراد الأغذية التي يدخل هذا المضاف ضمن مكوناتها.

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