عاجل > البرلمان يقرر استدعاء رؤساء الاجهزة الرقابية في الشرق و الغرب لحضور ال

عاجل > البرلمان يقرر استدعاء رؤساء الاجهزة الرقابية في الشرق و الغرب لحضور الـجلـسة القـادمـة . ⚡️البرلمان يقرر مخاطبة المصرف المركزي بشأن ضرورة خفض سعر صرف الدولار. ⚡️البرلمان يقرر مخاطبة النائب العام بضرورة تحريك الدعوة الجنائية ضد الواردة أسمائهم في مخالفات مالية جنائية بتقارير المحاسبة و الرقابة . #ليبيا #المرصد ( الرئاسة )