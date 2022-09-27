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عاجل > البرلمان يقرر استدعاء رؤساء الاجهزة الرقابية في الشرق و الغرب لحضور ال

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > البرلمان يقرر استدعاء رؤساء الاجهزة الرقابية في الشرق و الغرب لحضور الـجلـسة القـادمـة . ⚡️البرلمان يقرر مخاطبة المصرف المركزي بشأن ضرورة خفض سعر صرف الدولار. ⚡️البرلمان يقرر مخاطبة النائب العام بضرورة تحريك الدعوة الجنائية ضد الواردة أسمائهم في مخالفات مالية جنائية بتقارير المحاسبة و الرقابة . #ليبيا #المرصد ( الرئاسة )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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