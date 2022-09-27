أعضاء مجلس #النواب، الذين حضروا جلسة اليوم الثلاثاء في #بنغازي، يصوتون بالأغلبية على تحديد الحد الأدنى للمرتبات عند 1000 دينار.

ــ #عقيلة_صالح: #ديوان_المحاسبة وضع مبالغ لمجلس النواب والجهات التابعة له، هذه المبالغ لا تخص المجلس، بل تخص هيئة الرقابة الإدارية وكل الجهات التابعة.

ــ في الجلسة المقبلة سنستدعي القائمين من الأجهزة الرقابية كلهم، ونسمع منهم ما لديهم من تقارير.

ــ سنوجه إدارة مصرف #ليبيا المركزي، بإعادة النظر في سعر الصرف.

ــ سنطالب النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد من وردت أسماؤهم في تقرير ديوان المحاسبة.

ــ هناك صعوبة الآن في انتخاب النائب الثاني لعدة أسبابـ أولها أن هناك 16 نائب من الجنوب طلبوا التأجيل، ويجب أن نحترم طلبهم، وهناك جدل حول أن الدائرة الخامسة تابعة للجنوب أم لا.

ــ سأتنحى عن جلسة انتخاب النائب الثاني، لأن أحد المترشحين اتهمني بالتزوير في إعلان رسمي.

ــ لن أجلس مع هذا المترشح في سدة واحدة في الرئاسة أبدًا، وسأتنحى عن الجلسة إذا كان موجودًا في قائمة المترشحين. #السبق

2022-09-27 14:49:12

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