خبر | من تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن وزارة الشؤون الاجتماعية :

📍الوزيرة كلفت 9 مستشارين دون تحديد مهامهم أو تقديمهم أعمال تذكر .

📍تكليف موظفين بالعمل دون إجراء إداري (عقد أو تكليف) وصرف 2000 د.ل مكافأة مالية لهم .

📍إيفاد الوزيرة أحد أقاربها إلى مصر رغم إقامته بذات الدولة للعلاج.

📍استلام الوزيرة 6 هواتف نقالة ورفضها توقيع الاستلام.

📍الوزيرة ضللت السلطات العليا بتقديم معلومات مغلوطة بحصولها على الدكتوراه في حين ان شهادة دفعها الاخير درجة خامسة ( ثانوية ) و ليس دكتوراه.

📍توقيع وختم مدير مكتب المراجعة بالوزارة على إذني صرف عقود مزورة .

📍العقود لشركة المرمر الذهبي للغذائية بقيمة 807 ألف د.ل و النموذجية للتجهيزات بقيمة 864 الف د.ل رغم وجود تزوير بالعقدين .

📍وجود فاقد في العديد من أذون الصرف بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

📍تكليف مباشر لشركة ” لاريمار ” للسياحة لسفر الوزيرة و مرافقيها لـ #مصر بمبلغ 394 ألف د.ل لمدة 9 أيام .

📍الوزيرة صرفت علاوة السفر لكامل الوفد مع وجود أسماء من خارج القطاع وأسماء مقيمين مسبقا بمصر .

📍تكليف شركة أقواس النخيل للسياحة لسفر الوزيرة ووفد مرافق الى #تركيا بقيمة 287 الف د.ل .

📍وجود اسماء في الوفد الزائر لتركيا لا يتبعون الوزارة ومع ذلك تكفلت بمصاريف سفرهم.

📍عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 سيارة حديثة لم تُسلم من قبل موظفين منتقلين لجهات أخرى.

📍اختفاء 8 سيارات (تويوتا) بحجـة اتمام اجراءات التمليك وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

📍عدم اتخاذ اجراء حيال عضو بالبرلمان لاسترجاع (تويوتا كامري) بعهدته وتمليكه لسيارة ضيافة خاصة بالوزارة.

📍صياغة أغلب القرارات وإعدادها مـن قبل مستشار الوزيرة دون علم المكتب القانوني .#ليبيا #المرصد