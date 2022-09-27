جامعة الدول العربية، عن اشتباكات #الزاوية: إجراء #الانتخابات بات مطلبًا محليًا و

جامعة الدول العربية، عن اشتباكات #الزاوية: إجراء #الانتخابات بات مطلبًا محليًا ودوليًا مُلحًا، وعلى جميع المؤسسات سرعة التوافق حول قاعدة دستورية لإجرائها.

ــ لابد من إنهاء حالة المواجهات المسلحة الدموية التي تندلع بين فترة وأخرى في العاصمة #طرابلس، وسواها من المدن الليبية.

ــ على جميع الفاعلين السعي الجاد لحقن دماء المدنيين الليبيين، والكف عن ترويعهم.

ــ يجب اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتسببين في هذه الاشتباكات.

ــ يجب تحصين اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في 23 أكتوبر 2020م، ضد خطر الانهيار الداهم. #السبق

2022-09-27 17:34:09

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