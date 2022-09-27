طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مكتب النائب العام بالسعي في الدعوى القضائية ض

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مكتب النائب العام بالسعي في الدعوى القضائية ضد من وردت أسماؤهم في تقارير الأجهزة الرقابية، وأضاف صالح بأنه جرى إبلاغه بأن النائب العام أحال 140 شخصية للتحقيق في قضايا الفساد، شدد عقيلة صالح على ضرورة استدعاء رؤساء الأجهزة الرقابية في الجلسة القادمة والتي ستكون بحضور رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا على حد قوله.

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