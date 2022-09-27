خبر | تقرير هيئة الرقابة يدين وزارة الشؤون الاجتماعية بعدم اتخاذ اجراء حيال عضو بالبرلمان لاسترجاع تويوتا كامري بعهدته وتمليكه لسيارة ضيافة خاصة بالوزارة في إشارة للنائب صالح همّة الذي عينه المنفي مؤخرًا سفيرًا لدى #الجزائر مع اختفاء 8 سيارات تويوتا أخرى بحجة اتمام اجراءات التمليك وعدم اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية حيالها . #ليبيا #المرصد