خبر | أبوجناح : الدبيبة أصدر إذنه بالتعاقد مع شركة ” آرتش التركية لتنفيذ مشروع ص

خبر | أبوجناح : الدبيبة أصدر إذنه بالتعاقد مع شركة ” آرتش التركية لتنفيذ مشروع صيانة طريق ( سبها – اوباري ) بطول 90 كم مفرد و مزدوج بقيمة 696 مليون دينار و انشاء طريق ( أم الارانب – القطرون ) بطول 151 كم مفرد بقيمة 382 مليون دينار. #ليبيا #المرصد