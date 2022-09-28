تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2021 عن المؤسسة #الليبية_للاستثمار “صندوق الثروة السي

تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2021 عن المؤسسة #الليبية_للاستثمار “صندوق الثروة السيادي الوطني”: الصندوق يستثمر في أكثر من 550 شركة موزعة على أفريقيا وأوربا وأمريكا الشمالية.

– هناك ضعف عمليات تحصيل الإيرادات، وقد بلغت قيمة الديون المستحقة للمؤسسة حتى نهاية 2021 أكثر من 30 مليار دولار.

– قيمة الأصول المالية للمؤسسة حتى نهاية عام 2020، بلغت10 مليار و618 مليون دولار.

– قيمة الأصول المتداولة والودائع بلغت أكثر من 32 مليار دولار حتى نهاية 2022.

– المؤسسة ضعيفة في استغلال مواردها لتحقيق الأرباح من استثماراتها التي تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليار دولار.

– ضعف صافي دخلها المحصل في 2021 والذي بلغ نسبة 2% فقط من قيمة استثماراتها.

– عدم تحقيق إيرادات من المشاريع المشتركة مع شركات أخرى خلال نفس العام، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 28 مليار دولار.

– المبـالغـة في صرف مكـافآت لأعضاء اللجنة والتي بلغت أكثر من 108 ألف دينار. #السبق

2022-09-28 02:09:41

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