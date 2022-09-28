بالصور.. موسى #المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة #الدبيبة يتفقَّد مخزن الكتاب المدرسي الرَّئيسي التابع لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في #تاجُوراء، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

– الوزير استمع لتوضيحات مدير إدارة الكتاب بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية المهندس “صلاح بن سوسو” بِشأْن آلية التوزيع، مؤكداً أنَّ الكتاب المدرسي للفصل الدراسي الأول تمَّ توزيعه على كافة المُراقبات بِنسبٍ مختلفة.

– مُدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور كامل الويبة أكد متابعته مع الشركات المُنفِّذة آلية الشحن عبر الموانئ اللييية، مطمئِناً أنَّ أولى شحنات الكتاب المدرسي سَتصل خِلال الأسبوع المقبل.

– الوزير وجه بضرورة توزيع مخزُون #الكتاب_المدرسي عَلى كافة مُراقبات التربية والتعليم حسب احتياجاتِها وبشكل عادل، وذلك استعداداً لِلعام الدراسي الجديد الذي سَينطلق فِي السادس عشر مِن الشهرِ المُقبل. #السبق (بيان)











2022-09-28 04:46:14

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