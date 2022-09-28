نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء (28/09/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاربعاء (28/09/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح براني نشط هذا مساء اليوم على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي تصل سرعته إلى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء مغيمة هذا اليوم مع سقوط امطار متفرقة خاصة من شرق طرابلس حتى ساحل مصراتة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الريح باش يتحول تدريجيا الى شلوق والى شرقي على ساحل سرت ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة عند سقوط المطر.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.
• ريح متغير الاتجاه الى براني سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل الى (25) اليوم على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر يصل مساء اليوم الى (1.50) متر على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي
• البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي.
• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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