نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء (28/09/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاربعاء (28/09/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح براني نشط هذا مساء اليوم على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغيمة هذا اليوم مع سقوط امطار متفرقة خاصة من شرق طرابلس حتى ساحل مصراتة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الريح باش يتحول تدريجيا الى شلوق والى شرقي على ساحل سرت ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة عند سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.

• ريح متغير الاتجاه الى براني سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل الى (25) اليوم على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر يصل مساء اليوم الى (1.50) متر على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي

• البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي.

• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.