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أعلن مجلس نقابات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة طرابلس تعليق الدراسة للعام الجا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن مجلس نقابات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة طرابلس تعليق الدراسة للعام الجامعي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ الأول من أكتوبر المقبل.
وأرجع المجلس تعليق الدراسة إلى عدم البت في طلبات أعضاء هيئة التدريس الخاصة بحقوقهم، حيث أمهل الجهات ذات العلاقة حتى 31 أغسطس للبت في الأمر، دون أن يتلقى رد، بحسب البيان الصادر عن المجلس.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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