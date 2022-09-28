عضو لجنة السياسيات بالحزب الديمقراطي سميرة #العزابي: لقاؤنا برئيس الحكومة فتحي #باشاغا كان بحضور عدد كبير من الأحزاب بمختلف توجهاتها، ومن مختلف المدن الليبية.

– اللقاء جاء في إطار التواصل مع كل الأطراف في البلاد؛ لترسيخ مشروعنا الوطني الذي يهدف إلى وحدة #ليبيا والتعايش السلمي، وحلحلة الأزمات المعيشية للمواطن، تحت مظلة الديمقراطية والحياة المدنية.

– اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل مع مختلف الاحزاب والنقاش حول تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب، وإيجاد آليات التواصل بين الحكومة والأحزاب السياسية.

– باشاغا أكد لنا أهمية دور ومشاركة الأحزاب في المشهد السياسي؛ للخروج من الأزمة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-28 13:11:52

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