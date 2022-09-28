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أعلنت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا رسو سفينة “ألبيون”، إحدى سفن الإنزال بالبح

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا رسو سفينة “ألبيون”، إحدى سفن الإنزال بالبحرية الملكية البريطانية، في طرابلس، في أول زيارة للبحرية البريطانية إلى ليبيا منذ 8 سنوات، للقاء نظرائها في البحرية الليبية.
وقالت السفارة في تغريدة عبر تويتر، الأربعاء، إن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الجميع في ليبيا من أجل تعزيز الاستقرار.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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