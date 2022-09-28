أعلنت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا رسو سفينة “ألبيون”، إحدى سفن الإنزال بالبحرية الملكية البريطانية، في طرابلس، في أول زيارة للبحرية البريطانية إلى ليبيا منذ 8 سنوات، للقاء نظرائها في البحرية الليبية.
وقالت السفارة في تغريدة عبر تويتر، الأربعاء، إن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الجميع في ليبيا من أجل تعزيز الاستقرار.
#الحدث_الليبي
أعلنت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا رسو سفينة “ألبيون”، إحدى سفن الإنزال بالبح
أعلنت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا رسو سفينة “ألبيون”، إحدى سفن الإنزال بالبحرية الملكية البريطانية، في طرابلس، في أول زيارة للبحرية البريطانية إلى ليبيا منذ 8 سنوات، للقاء نظرائها في البحرية الليبية.
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