عضو مجلس النواب عمار الأبلق: – بعد 8 سنوات من الصراع السياسي والميداني نعود للم

عضو مجلس النواب عمار الأبلق:
– بعد 8 سنوات من الصراع السياسي والميداني نعود للمربع الأول ولا حديث عن الانتخابات.
– كل ما يقال عن توافق أو قاعدة دستورية هو ذر للرماد في العيون ولن يكون هناك مسار انتخابي حقيقي.
– الدول المتدخلة في الشأن السياسي الليبي لا تريد إجراء انتخابات، والدول الإقليمية المتدخلة في ليبيا تحرك فيتو ضد الانتخابات الليبية.
– الانتخابات الليبية ستغير الخارطة السياسية وستفقد الأطراف المتدخلة في ليبيا الأطراف الداخلية المؤيدة لها.
#ليبيا_24
2022-09-28 12:57:31
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