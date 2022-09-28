عضو مجلس النواب عمار الأبلق: – بعد 8 سنوات من الصراع السياسي والميداني نعود للم

عضو مجلس النواب عمار الأبلق:

– بعد 8 سنوات من الصراع السياسي والميداني نعود للمربع الأول ولا حديث عن الانتخابات.

– كل ما يقال عن توافق أو قاعدة دستورية هو ذر للرماد في العيون ولن يكون هناك مسار انتخابي حقيقي.

– الدول المتدخلة في الشأن السياسي الليبي لا تريد إجراء انتخابات، والدول الإقليمية المتدخلة في ليبيا تحرك فيتو ضد الانتخابات الليبية.

– الانتخابات الليبية ستغير الخارطة السياسية وستفقد الأطراف المتدخلة في ليبيا الأطراف الداخلية المؤيدة لها.

#ليبيا_24

2022-09-28 12:57:31

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