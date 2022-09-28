صحيفة العرب اللندنية: #ليبيا مرشحة لخسارة مكانتها كرابع أكبر مُصدّر للغاز في #أف

صحيفة العرب اللندنية: #ليبيا مرشحة لخسارة مكانتها كرابع أكبر مُصدّر للغاز في #أفريقيا.

– الدول الأوروبية لا تبالغ في الرهان على ليبيا لتلبية حاجياتها من الغاز رغم توفر خط #السيل_الأخضر الذي ينقل الغاز من ليبيا إلى #إيطاليا.

– السبب في ذلك هو النفوذ الروسي وانتشار مرتزقة #فاغنر قرب حقول إنتاج #الغاز شرق ليبيا وجنوبها.

– لا تتجاوز صادرات ليبيا من الغاز الطبيعي 5 مليارات متر مكعب سنويا، تصدّر جميعها عبر أنبوب السيل الأخضر (جرين ستريم) إلى إيطاليا.

– هذه الكمية تساوي نحو 3.3% من كمية الغاز الروسي المصدر إلى أووربا، ونحو 10% من إجمالي الصادرات الجزائرية.

– لا يمكن أن تلعب صادرات الغاز الليبي دورا جوهريا في تعويض الغاز الروسي، لكن من الممكن أن تساهم إلى جانب كبار المصدرين (#الولايات_المتحدة و #الجزائر و #قطر و #نيجيريا) في تخفيف أزمة الطاقة عن أوروبا والحد من ارتفاع أسعار #الكهرباء.

– ليبيا الدولة الوحيدة في أفريقيا إلى جانب الجزائر التي تملك أنبوبا لنقل الغاز إلى أوروبا.

– وجود أنبوب الغاز في ليبيا يعني أسعارًا أقل مقارنة بنقل الغاز المسال عبر السفن ما يمنح ليبيا أفضلية من حيث السعر مقارنة بـ الولايات المتحدة و #مصر و نيجيريا.

– تبلغ الطاقة القصوى لأنبوب السيل الأخضر 8 مليارات متر مكعب، ويجري التخطيط لرفعها إلى 11 مليار متر مكعب.

– بلغ إنتاج ليبيا من الغاز في 2021 نحو 12.4 مليار متر مكعب، بزيادة طفيفة عن 2020.

– لا يمكن الخروج برقم ثابت لإنتاج وتصدير الغاز الليبي بسبب اضطراب الإنتاج بسبب عمليات الوقف المتكررة لحقول النفط والغاز.

– دون مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في قطاع استخراج الغاز، وقبل ذلك تحقيق حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني، لا يمكن لليبيا أن تلعب دورًا إستراتيجيًا في مجال أمن الطاقة في أوروبا.

– إذا استمر تدهور الوضع السياسي والأمني وعدم صيانة المنشآت، وارتفاع الطلب الداخلي على الغاز، فإن ليبيا مرشحة لتخسر مكانتها كرابع أكبر مُصدر للغاز في أفريقيا، مع الاكتشافات التي ظهرت في #موريتانيا و #موزمبيق.

– ليبيا تحتل حاليًا المرتبة الثامنة عربيًا من حيث الإنتاج، ومكانتها أفريقيًا من حيث احتياطي الغاز في تراجع.

– في بداية القرن الحادي والعشرين كانت ليبيا تحتل المرتبة الثالثة أفريقيا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي بعد نيجيريا والجزائر.

– مع الاكتشافات الجديدة للغاز في مصر ثم #موزمبيق وأخيرا #موريتانيا تدحرجت إلى المرتبة السادسة.

– محمد #عون أكد أن احتياطات بلاده من الغاز ارتفعت إلى أكثر من 80 تريليون قدم مكعبة، لكن التقديرات الدولية تؤكد انخفاضها إلى نحو 50 تريليونا، بعدما كانت تقترب من 55 تريليون قدم مكعبة.

– تواجد مرتزقة فاغنر حول حقول #النفط والغاز في ليبيا يثير قلق الأوروبيين، بل إن هناك شكوكا حتى في إمكانية إيفاء ليبيا بالكميات المتفق عليها.

– أكبر حقلين للغاز يقعان ضمن نطاق نفوذ فاغنر بينما الحقول البحرية بعيدة عن ضغوط المرتزقة الروس.

– لم تستبعد وسائل إعلام غربية أن يكون لفاغنر دور خفي في غلق حقول النفط الليبي، لمضاعفة الضغوط الروسية على أوروبا. #السبق

2022-09-28 14:03:26

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