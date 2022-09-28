المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب:

– 581 مدنيا ليبيا قتلوا خارج نطاق القضاء بين يناير 2020 ومارس 2022، تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة قبل القتل أو تعرضوا للتعذيب بالفعل حتى الموت.

– الواقع الحالي في ليبيا يظهر صورة معقدة وبدلا من أن تحميها الدولة، تتآكل حقوق الإنسان وسيادة القانون مع لجوء الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية أو المليشيات إلى العنف لفرض سيطرتها.

– مع تدهور الوضع في ليبيا زادت الانتهاكات بسبب انتشار الأسلحة بعد 2011 وزيادة عدد الجماعات المسلحة.

– لابد من تقديم الدعم الكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، مع التركيز على الالتزام السياسي بتنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق.

– يجب الحفاظ على الأدلة وإتاحتها للتحقيقات الوطنية أو الدولية، وحماية الضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتصدى للمخاطر العالية من الأعمال الانتقامية لأي شخص يتعامل مع نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

– يجب إعادة النظر في قرار إنهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق في عام 2023، أو بدلا من ذلك إنشاء آلية مساءلة أكثر قوة للمتابعة.

– يجب على أي دولة لها تأثير على أي من الفصائل المختلفة في النزاع أن تستخدم نفوذها لضمان الامتثال الأساسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة والحظر المطلق للتعذيب، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.

#ليبيا_24

2022-09-28 16:30:08

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