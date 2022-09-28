مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير في العراق علي عزيز أمين:

– روسيا هي الصخرة التي تحطمت عليها قوى الشر الإمبريالية الأمريكية الصهيونية التي ما لبثت أن تدخر جهدا في تحطيم واحتلال دول العالم.

– قوى الشر الإمبريالية الأمريكية الصهيونية وقوى شر الناتو لم تدخر جهدا في تحطيم واحتلال وغزو دول العالم مثل أفغانستان والعراق وليبيا.

– الصخرة الروسية التي أعادت العالم إلى رشده وأرجعته إلى عالم القطبين بل إلى ما هو أبعد من ذلك وصولا إلى عالم متعدد الأقطاب.

#ليبيا_24

2022-09-28 17:30:58

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