مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير في العراق علي عزيز أمين:
– روسيا هي الصخرة التي تحطمت عليها قوى الشر الإمبريالية الأمريكية الصهيونية التي ما لبثت أن تدخر جهدا في تحطيم واحتلال دول العالم.
– قوى الشر الإمبريالية الأمريكية الصهيونية وقوى شر الناتو لم تدخر جهدا في تحطيم واحتلال وغزو دول العالم مثل أفغانستان والعراق وليبيا.
– الصخرة الروسية التي أعادت العالم إلى رشده وأرجعته إلى عالم القطبين بل إلى ما هو أبعد من ذلك وصولا إلى عالم متعدد الأقطاب.
#ليبيا_24
2022-09-28 17:30:58
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