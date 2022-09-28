أعلن مُحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الأربعاء، عن إطلاق نظام الكتروني خاص بالتقارير والبيانات المالية للمصارف العاملة في ليبيا، يُمّكن هذا النظام المصارف من تسليم بياناتهم بشكل آلي بصيغة الكترونية موحدة يوفر آلية حديثة لتحصيل وعرض البيانات والمعلومات التفصيلية المُتعلقة بالقطاع المصرفي، وإعداد التقارير والإحصاءات النقدية والمصرفية، ومُتابعة مؤشرات السلامة والإستقرار المالي.

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