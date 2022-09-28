أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن رئيسها السنغالي عبدالله باتيلي، باشر مهام

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن رئيسها السنغالي عبدالله باتيلي، باشر مهامه رسميًا كممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس للبعثة اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر.

وأفادت البعثة، في تغريدة عبر تويتر، بأن “باتيلي” سيبدأ إجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا في أوائل شهر أكتوبر المقبل.

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