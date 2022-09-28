عاجل

صور | حضور نجلاء المنقوش والصديق الكبير رفقة جمعة القماطي رئيس حزب التغيير لحفل

تم النشر منذُ 38 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | حضور نجلاء المنقوش والصديق الكبير رفقة جمعة القماطي رئيس حزب التغيير لحفل استقبال سفينة الإنزال الحربية البريطانية الراسية بقاعدة ابوستة البحرية في #طرابلس و المقام على متن السفينة نفسها . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك