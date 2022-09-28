صور | حضور نجلاء المنقوش والصديق الكبير رفقة جمعة القماطي رئيس حزب التغيير لحفل استقبال سفينة الإنزال الحربية البريطانية الراسية بقاعدة ابوستة البحرية في #طرابلس و المقام على متن السفينة نفسها . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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