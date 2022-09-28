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انفوجرافيك #المرصد | الضراط عضو المؤتمر السابق و القيادي بحزب الجبهة الوطنية :

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

انفوجرافيك #المرصد | الضراط عضو المؤتمر السابق و القيادي بحزب الجبهة الوطنية : 3 مرتبات بهذه القيمة .. و خسائر بالجملة في المصرف الخارجي . #ليبيا #المرصد ( تقارير المحاسبة و الرقابة )





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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