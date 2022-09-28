هدى #بن_عامر، أمين الرقابة الشعبية السابق (الرقابة الإدارية)، تتحدث في مداخلة عب

هدى #بن_عامر، أمين الرقابة الشعبية السابق (الرقابة الإدارية)، تتحدث في مداخلة عبر كلوب هاوس، عن فساد عائلة #الدبيبة.

هدى بن عامر: العهد السابق كان به أخطاء ومخالفات تستدعي المساءلة مثل كل نظام، وتم استدعاء علي الدبيبة للتحقيق معه أكثر من مرة في عدة مخالفات.

ــ الليبيون يعرفون أن منح الزوجة والأبناء والزواج وغيرها رشاوى انتخابية، ولكنهم يقبلونها لأنهم أصبحوا مساكين.

ــ ميزانية 2010م، كانت 53 مليار دينار، 70% منها كانت لمشاريع التنمية، وتضخم الميزانيات الآن، يدل على عدد الذين دخلوا في الأجهزة الشرطية والأمنية، نتيجة انتشار المليشيات المسلحة.

ــ الليبيون يعرفون بوجود فساد، ولكن أين هي إجراءات متابعة وملاحقة الفاسدين؟.

ــ الليبيون لم يعودوا بحاجة لمن يقول لهم بوجود فساد، لأنهم في الواقع لا يجدون الماء ولا الكهرباء ولا السيولة ولا العلاج.

ــ الليبيون أصبحوا عاجزين عن الإطاحة بالأجسام التي تنهب رزقهم، لأن هذه الأجسام أصبحت تحت حماية التشكيلات العسكرية المسلحة.

ــ التشكيلات العسكرية المتضخمة الآن التي تتقاضى مرتبات، ليس هدفها حماية الوطن ولكن كل طرف يسعى لتقوية نفسه على حساب الأطراف الأخرى لفرض أمر واقع.

ــ المناخ الآن لا يسمح بتطبيق الرقابة الحقيقية، لأنه لا يوجد قانون للميزانية.

ــ المصرف المركزي يفترض أنه جهاز رقابي يدير أمور الصرف من المال العام ومدى دقة الصرف.

ــ لا يعقل أن يكون رئيس جهاز رقابي مرشحًا منافسًا، فهذا يعني توظيف الجهاز لتقوية وجوده والإضرار بالمنافس.

ــ الرقابة الآن ليس أمامها قوانين أو ميزانيات أو مشاريع محددة بخطط دقيقة حتى يمكن مراقبة الصرف عليها.

ــ يجب أن يعرف الليبيون الفارق بين الرقابة الآن ورقابة العهد السابق، التي كانت تتم من خلال آلاف الاجتماعات والمناقشات.

ــ المناقشات في السابق كانت تشمل مناقشة المشاريع ومراقبة تنفيذها ومتابعة الصرف ومراجعة التنفيذ بعد الانتهاء منها.

ــ جزء من المراقبة، كان مراقبة المؤتمرات الشعبية على اللجان الشعبية والأجهزة المعنية بالتنفيذ.

ــ الآن من الطبيعي أن يتضمن التقرير متابعة أشياء تافهة وشراء بدل أو سيارات أو تذاكر طيران. #السبق

2022-09-29 01:34:32

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