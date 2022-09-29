مدير المعهد القومي لعلاج الأورام بـ #مصراتة، محمد الفقيه: لدينا قائمة تضم أكثر م

مدير المعهد القومي لعلاج الأورام بـ #مصراتة، محمد الفقيه: لدينا قائمة تضم أكثر من 123 موظفًا، البعض منهم لم يتقاض مرتبه منذ أكثر من أربع سنوات، بسبب البيروقراطية المقيتة بين وزارتي العمل والمالية.

ــ هناك تشتت في مختلف الوزارات الفاشلة، وتشتيت للموظفين الذين قد تصل مرتبات بعضهم إلى 450 دينار، والبعض الآخر 800 و 900 دينار.

ــ مرتباتنا لا تساوي ما يتم صرفه على وجبات الوزراء والوكلاء والنواب من المجالس الفاشلة.

ــ أكثر من 85 ممرضة يشتغلون بمرتب 450 دينار، يدفعون 100 دينار قيمة المواصلات ليتبقى 350 دينار فقط مقابل شهر.

ــ العلاج بالطب النووي يكلف الليبيين آلاف الدولارات في الخارج، في حين أن الأجهزة لدينا منذ أكثر من خمس سنوات.

ــ تناقض الدولة يتمثل في صرف ميزانيات كبيرة للجان العلاج بالخارج وتهميش مراكز الأورام داخل #ليبيا.

ــ الحكومة ترفع شعار توطين العلاج بالداخل ولكن هذا خلاف الواقع.

ــ لدينا قسم لزراعة النخاع مكتمل منذ سنتين، ولم يتم الالتفات إليه حتى بالتشغيل أو حتى بالتفعيل.

ــ الحكومة مُصرة على زراعة النخاع بالخارج، رغم وجود الكفاءات المحلية التي تم تدريبها في دول مختلفة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-29 00:49:08

1664412548