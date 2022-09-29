أكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي إيقاف المسار الأوسط للنهر بشكل ك

أكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي إيقاف المسار الأوسط للنهر بشكل كامل عقب تعدي مزارع عليه بمنطقة سهل الجفارة.

وأوضح الساعدي أن ذلك تسبب في تسرب كبير للمياه يحتاج إلى نحو 10 أيام لإعادة إصلاحه، لافتا إلى أن إغلاق المسار سيترتب عليه انقطاع تام للمياه عن مدن بني وليد وترهونة وغريان ومناطق أخرى في سهل الجفارة مع انخفاض كبير في مستوى تدفق المياه في طرابلس التي تتغذى بالمسار الشرقي مصراتة – الخمس.

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