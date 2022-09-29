كشف مجلس الأعمال التونسي الإفريقي عن مشاركة 200 رجل وامرأة أعمال من ليبيا في الم

كشف مجلس الأعمال التونسي الإفريقي عن مشاركة 200 رجل وامرأة أعمال من ليبيا في المنتدى الاقتصادي المشترك بين البلدين في أكتوبر القادم من أجل تطوير الاستثمارات التونسية الليبية والدخول للسوق الإفريقية والأوروبية.

وأفاد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري في تصريح صحفي، بأن الدورة الرابعة للمنتدى ستكون نقطة انطلاق لعودة المبادلات التجارية بين تونس وليبيا إلى نسقها العادي باعتبار أهمية الوفود التي ستكون حاضرة.

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