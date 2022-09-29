المفتي المعزول الصادق #الغرياني: #القرضاوي عندما يتحدث عن الثورة الليبية، كنت تش

المفتي المعزول الصادق #الغرياني: #القرضاوي عندما يتحدث عن الثورة الليبية، كنت تشعر كأنه ليبي، ولم يلتفت لتهديدات #القذافي ووصفه للمعارضين له بالجرذان، وأنه سيطاردهم.

ــ قضية #فلسطين كانت في قلب القرضاوي وعلى رأس أولوياته، ولم يتهاون بطلبه قتل اليهود، كما طلب بقتل القذافي وقوله إن القذافي انتهى اقتلوه.

ــ القرضاوي كان رجلاً بألف رجل، خلال الثورة الليبية، وكان يُقسم بالله أن الليبيين منتصرون لأنه كان يثق بالله وإيمانه بنصرة المظلومين والمستضعفين، وكان كلامه بلسمًا وشفاء ورفعًا لمعنويات الليبيين.

ــ القرضاوي كان لا يخاف في الله لومة لائم ولا يهاب صولة الحكام ولا سفاهة الأقزام.

ــ عندما قامت الثورات العربية، عام 2011، لم يُهادن الحكام المستبدين الظلمة، ورفع راية الجهاد وأفتى بوجوب مقاومتهم.

ــ فتاوى القرضاوي في قتال الظالمين والمستبدين من الحكام مدوية ومزلزلة لهم، وكانت هي الداعم الأقوى لثورات كل البلاد التي ثارت على حكامها الظلمة.

ــ خروج القرضاوي شبه اليومي على #الجزيرة كان يرد به على علماء السلاطين الذين كانوا يحرمون الخروج بالمظاهرات ويمنعون الشعوب من المطالبة بحقوقها.

ــ القرضاوي كان لا يبالي بمن يعارضه من العلماء ولا الحكام ولا غيرهم، وكان يخاطب كل الثوار في البلاد التي خرجت.

ــ الصهاينة والغرب أغضبهم جرأته فوضعوه على قوائم الإرهاب ومنع في السنوات الأخيرة من عمره من السفر، ولم يلتفت لهم لأنه كان يعلم أنه على الحق.

ــ جزى الله دولة #قطر الشقيقة على احتضانها واستضافتها القرضاوي، وتوفير الملاذ الآمن له، وتوفيرها المنبر الذي استطاع من خلاله أن يبلغ دعوته للعالم.

ــ القرضاوي كان قدوة وعلاّمة، وفقدانه خسارة للعالم الإسلامي، وكان عمره حافلا بالدعوة والجهاد والعطاء.

ــ بحوث القرضاوي تغني عما قبلها وما يأتي بعدها، وكان يرتجل مشاركته في كل المجالات ارتجالاً، ما يدل على منزلة ومكانته وتبحره في العلم. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-09-29 14:57:15

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