صور | الدبيبة يلتقي جوي سامبسون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية بشمال افريق

صور | الدبيبة يلتقي جوي سامبسون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية بشمال افريقيا و السفيرة البريطانية و الملحق العسكري بالسفارة لمتابعة التعاون الفني بين وزارتي الدفاع بالبلدين و تفعيل مجال التدريب و نقل الخبرات من #بريطانيا . (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد