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صور | الدبيبة يلتقي جوي سامبسون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية بشمال افريق

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة يلتقي جوي سامبسون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية بشمال افريقيا و السفيرة البريطانية و الملحق العسكري بالسفارة لمتابعة التعاون الفني بين وزارتي الدفاع بالبلدين و تفعيل مجال التدريب و نقل الخبرات من #بريطانيا . (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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