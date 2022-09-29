طالبت وزارة التخطيط والمالية، اليوم الخميس، في كتاب وجّه إلى مصرف ليبيا المركزي طرابلس، إلى إحالة الإيرادات الواردة بقانون الميزانية إلى حسابات وزارة التخطيط و المالية حال إيداعها بحسابات المصرف أولا بأول وعدم إحالتها إلى أية أجسام موازية.

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