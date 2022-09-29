طالبت وزارة التخطيط والمالية، اليوم الخميس، في كتاب وجّه إلى مصرف ليبيا المركزي طرابلس، إلى إحالة الإيرادات الواردة بقانون الميزانية إلى حسابات وزارة التخطيط و المالية حال إيداعها بحسابات المصرف أولا بأول وعدم إحالتها إلى أية أجسام موازية.
#الحدث_الليبي
طالبت وزارة التخطيط والمالية، اليوم الخميس، في كتاب وجّه إلى مصرف ليبيا المركزي
طالبت وزارة التخطيط والمالية، اليوم الخميس، في كتاب وجّه إلى مصرف ليبيا المركزي طرابلس، إلى إحالة الإيرادات الواردة بقانون الميزانية إلى حسابات وزارة التخطيط و المالية حال إيداعها بحسابات المصرف أولا بأول وعدم إحالتها إلى أية أجسام موازية.
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