صور | باشاآغا رفقة نائبه الزادمة وعدد من وزراء حكومته وعميد بلدية #سرت يتفقدون س

صور | باشاآغا رفقة نائبه الزادمة وعدد من وزراء حكومته وعميد بلدية #سرت يتفقدون سير أعمال الصيانة بالمقار الحكومية والخدمية في سرت . (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد
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