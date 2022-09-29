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صور | باشاآغا رفقة نائبه الزادمة وعدد من وزراء حكومته وعميد بلدية #سرت يتفقدون س

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | باشاآغا رفقة نائبه الزادمة وعدد من وزراء حكومته وعميد بلدية #سرت يتفقدون سير أعمال الصيانة بالمقار الحكومية والخدمية في سرت . (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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