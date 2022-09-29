صور | باشاآغا رفقة نائبه الزادمة وعدد من وزراء حكومته وعميد بلدية #سرت يتفقدون س

صور | باشاآغا رفقة نائبه الزادمة وعدد من وزراء حكومته وعميد بلدية #سرت يتفقدون سير أعمال الصيانة بالمقار الحكومية والخدمية في سرت . (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد