صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تشارك في المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة ” موندياكولت ” في #المكسيك ، مشيرة في كلمتها التي ألقتها بالمؤتمر ان #ليبيا تشهد حراكًا ثقافيا داخليا وخارجيا لأهمية العلاقات الثقافية اقليميا وعالميا. (وزارة الثقافة) #المرصد
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ليبيا مباشر
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