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صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تشارك في المؤتمر العالمي للسياسات

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تشارك في المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة ” موندياكولت ” في #المكسيك ، مشيرة في كلمتها التي ألقتها بالمؤتمر ان #ليبيا تشهد حراكًا ثقافيا داخليا وخارجيا لأهمية العلاقات الثقافية اقليميا وعالميا. (وزارة الثقافة) #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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