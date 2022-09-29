صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تشارك في المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة ” موندياكولت ” في #المكسيك ، مشيرة في كلمتها التي ألقتها بالمؤتمر ان #ليبيا تشهد حراكًا ثقافيا داخليا وخارجيا لأهمية العلاقات الثقافية اقليميا وعالميا. (وزارة الثقافة) #المرصد