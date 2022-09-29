بعد أن قرر رئيس مجلس #النواب استدعاء رئيس الحكومة المكلفة من النواب فتحي #باشاغا للمساءلة.. عضو مجلس #الدولة الاستشاري موسى #فرج: قرار مجلس النواب باستدعاء باشاغا لمعرفة كيف سيسير مهامه، هو إجراء منطقي لأن حكومته لم تمارس أيا من مهامها إلى الآن.

– هذا القرار ربما يكون خطوة لإنهاء ازدواجية السلطة التنفيذية أو تمهيدا لحل آخر، قد يكون توافقا مع المجلس الأعلى للدولة بتشكيل حكومة جديدة موحدة مهمتها الأساسية تهيئة الطريق لإجراء انتخابات تشريعية.

– قرار رفع الحد الأدنى للمرتبات قرار صائب، وهذا حق من حقوق المواطن.

– الأفضل أن يصاحب هذا القرار إصلاحات أخرى في إطار خطة شاملة تضبط أسعار السلع، وربما تحسين قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الصعبة، وألا يكون ذلك للمزايدة ودغدغة عواطف الناس.

– نحن نتحدث عن حقوق للمواطن وليس منة من السلطة، لكن من الصعب القيام بإصلاحات فعالة وشاملة في ظل هذا الانقسام السياسي الحالي. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-29 20:26:37

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