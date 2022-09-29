المنظمة الليبية لحقوق الإنسان: نتابع وصول الفرقاطة الإنجليزية HMS الي قاعدة #ابو

المنظمة الليبية لحقوق الإنسان: نتابع وصول الفرقاطة الإنجليزية HMS الي قاعدة #ابوستة البحرية بطرابلس.

– لم يتبين للمنظمة والرأي العام سبب زيارة هذه الفرقاطة البحرية ، وما الذي يجعل كل المسؤولين بحكومة الوحدة بما فيهم محافظ مصرف ليبيا المركزي يشاركون في استقبال قائد وطاقم الفرقاطة الحربية.

– تستنكر المنظمة الليبية لحقوق الإنسان هذه الزيارة ، وتعتبرها تعديا علي سيادة الدولة الليبية ، وزيادة في الإذلال والتبعية لقيادات المشهد الليبي الحالي.

-استغربت المنظمة عدم ورود أي بيان صحفي بشأن هذه الزيارة التي اسأءت الي مشاعر اغلب الليبين ، و ذكرتهم بحقبة الاستعمار والتبعية المقيتة.

– المنظمة تطالب بصدور بيان توضيحي من الجهات المختصة بما يتعلق بالزيارة ، وإن كانت الزيارة في إطار تبادل الزيارات في المجال البحري ، فما دواعي وجود عضو المجلس #الرئاسي ، ووزيرة الخارجية و محافظ مصرف #ليبيا المركزي ، لاستقبال هذه الفرقاطة العسكرية، وربما يكتفي باستقبالها من رئيس أركان القوات البحرية. #السبق

2022-09-29 21:53:35

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