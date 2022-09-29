المنظمة الليبية لحقوق الإنسان: – نتابع وصول الفرقاطة الإنجليزية HMS الي قاعدة ا

المنظمة الليبية لحقوق الإنسان:
– نتابع وصول الفرقاطة الإنجليزية HMS الي قاعدة ابوستة البحرية بطرابلس .
– لم يتبين للمنظمة والرأي العام سبب زيارة هذه الفرقاطة البحرية ، وما الذي يجعل كل المسؤولين بحكومة الوحدة بما فيهم محافظ مصرف ليبيا المركزي يشاركون في استقبال قائد وطاقم الفرقاطة الحربية .
– تستنكر المنظمة الليبية لحقوق الإنسان هذه الزيارة ، وتعتبرها تعديا علي سيادة الدولة الليبية ، وزيادة في الإذلال والتبعية لقيادات المشهد الليبي الحالي .
-استغربت المنظمة عدم ورود أي بيان صحفي بشأن هذه الزيارة التي اسأءت الي مشاعر اغلب الليبين ، و ذكرتهم بحقبة الاستعمار والتبعية المقيته.
– المنظمة تطالب ب صدور بيان توضيحي من الجهات المختصة بما يتعلق بالزيارة ، وان كانت الزيارة في إطار تبادل الزيارات في المجال البحري ، فما دواعي وجود عضو المجلس الرئاسي ، ووزيرة الخارجية و محافظ مصرف ليبيا المركزي ، لاستقبال هذه الفرقاطة العسكرية ، وربما يكتفي باستقبالها من رئيس أركان القوات البحرية .
#ليبيا_24
2022-09-29 21:44:24
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