المنظمة الليبية لحقوق الإنسان: – نتابع وصول الفرقاطة الإنجليزية HMS الي قاعدة ا

المنظمة الليبية لحقوق الإنسان:

– نتابع وصول الفرقاطة الإنجليزية HMS الي قاعدة ابوستة البحرية بطرابلس .

– لم يتبين للمنظمة والرأي العام سبب زيارة هذه الفرقاطة البحرية ، وما الذي يجعل كل المسؤولين بحكومة الوحدة بما فيهم محافظ مصرف ليبيا المركزي يشاركون في استقبال قائد وطاقم الفرقاطة الحربية .

– تستنكر المنظمة الليبية لحقوق الإنسان هذه الزيارة ، وتعتبرها تعديا علي سيادة الدولة الليبية ، وزيادة في الإذلال والتبعية لقيادات المشهد الليبي الحالي .

-استغربت المنظمة عدم ورود أي بيان صحفي بشأن هذه الزيارة التي اسأءت الي مشاعر اغلب الليبين ، و ذكرتهم بحقبة الاستعمار والتبعية المقيته.

– المنظمة تطالب ب صدور بيان توضيحي من الجهات المختصة بما يتعلق بالزيارة ، وان كانت الزيارة في إطار تبادل الزيارات في المجال البحري ، فما دواعي وجود عضو المجلس الرئاسي ، ووزيرة الخارجية و محافظ مصرف ليبيا المركزي ، لاستقبال هذه الفرقاطة العسكرية ، وربما يكتفي باستقبالها من رئيس أركان القوات البحرية .

#ليبيا_24

2022-09-29 21:44:24

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