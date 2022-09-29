وزير الخارجية بحكومة #باشاغا الموازية، حافظ #قدور: يُمكننا استئناف العلاقات مع #إيطاليا، بعد تولي جورجيا #ميلوني رئاسة الحكومة الإيطالية، وفق معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 2008م.

ــ تعاملنا بشكل جيد مع كافة الحكومات الإيطالية في الفترة من 2006 إلى 2012، لكننا بلغنا الحد الأقصى للعلاقات مع حكومة “يمين الوسط”، بقيادة سيلفيو برلسكوني، بتوقيعه معاهدة الصداقة قبل 14 عامًا مع #معمر_القذافي.

ــ حان الوقت لاستئناف العلاقات مع إيطاليا، وفق معاهدة الصداقة، التي ستضمن علاقات أكثر قوة بين البلدين، وستحافظ على المصالح المشتركة، وتخلق احترامًا متبادلاً بين البلدين.

ــ هذا ليس معناه أننا لم نعمل جيدًا مع الحكومات الإيطالية الأخرى، لكن هناك استثناءات، وهذه الحقيقة تسهل الآن إمكانية استئناف كافة الاتفاقيات مع يمين الوسط، والتي كانت مُجمدة بعض الشيء بسبب الأحداث في #ليبيا.

ــ مستعدون لاستئناف العلاقات على أساس معاهدة التعاون في كافة المجالات، خاصة على مستويات الأمن والسياسة والتعليم والمشروعات الكبرى.

ــ نسعى لتطوير الطريق السريع الواصل من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية عبر الساحل الليبي كله بالتعاون مع إيطاليا. #السبق (حوار صحفي)

2022-09-29 22:28:09

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