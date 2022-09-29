حراك_اغضب في بيانه التأسيسي يُطالب بسحب الثقة من جميع الأجسام السياسية التي وصف

#حراك_اغضب في بيانه التأسيسي يُطالب بسحب الثقة من جميع الأجسام السياسية التي وصفها بـ”الفاشلة”.
الحراك: نعلن الانطلاق ضد الفاسدين، للمطالبة بانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
الحراك: وطننا أصيب بالوهن والضعف نتيجة نهش الضباع لثرواته ومقدراته والتلاعب بمصير الليبيين.
الحراك: المطالبة بالدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة يقرر فيها الشعب مصيره.
الحراك: لم نجد سوى أن نوفر للشعب وسيلة سلمية للتعبير عن رأيه.
الحراك: الحركة عبارة عن استمارة لجمع التوقيعات من المواطنين للمطالبة بانتخابات لاستعادة هيبة الوطن وسيادته برئيس منتخب بإرادة حرة وبرلمان منتخب يراقب ويحاسب كل من يفكر بالعبث بوطننا. #السبق
2022-09-29 23:36:05
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