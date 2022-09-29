// – رئيس لجنة مشتريات مصلحة الموانئ يُخطر رئيس المصلحة بتعرضه للتهديد باستخدا

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– رئيس لجنة مشتريات مصلحة الموانئ يُخطر رئيس المصلحة بتعرضه للتهديد باستخدام القوة من قبل مدير مكتب الإعلام للموافقة على 3 عروض شراء.

– مدير مكتب الإعلام يُصر على ترسية العرض المقدم من شركة نيازك التقنية للخدمات والتسويق الإعلامي والإعلاني بمبلغ 63550 دينار.

– بالتحقق من الأسعار تبين لنا أن نفس المتطلبات وبجودة أعلى أقل من العروض التي تقدم بها مدير مكتب الإعلام بنسبة 50%.

– تم إبلاغكم بالتهديد الشفوي الذي تعرضت له من طرفه إذا لم أوافق على العروض كما تم تهديدي علنًا باستخدام القوة وأطالب بفتح تحقيق في الواقعة.

#ليبيا_24

2022-09-30 01:45:14

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