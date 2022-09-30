الصادق #الغرياني: تقرير #ديوان_المحاسبة وملاحظات الفساد التي رصدها، يصدر كل عام، لكن دون نتيجة عملية.

ــ هذا التقرير مجرد حبر على ورق، فليس هناك أي عقوبات أو ضبط للمتعدين والمفسدين ومن يسرقون المال العام.

ــ وزارة #الصحة من أشهر الوزارات التي بها الفساد في السنوات الماضية، ولم يستطع أحد أن يلاحق وكيلها المسؤول عن الفساد.

ــ ما دور الحكومات والمؤسسات الرقابية إذا كان عملها مجرد كتابة تقارير على ورق؟.

ــ أحيي منشور حكومة #الدبيبة الأخير الذي يتضمن ترشيد في الإنفاق، لكن القضية مدى الالتزام بهذا الأمر، وطريقة تطبيقه حتى لا يصبح مثله مثل تقرير ديوان المحاسبة.

ــ أتحدى أي مؤسسة أو وزارة أو مسؤول، أن يسافر على نفقته الخاصة، ويُعالج على نفقته الخاصة، ولا يسمح بصرف المال العام في الأعمال الإضافية أو على لجان.

ــ نحن في #دار_الإفتاء نسافر ونُعالج على نفقتنا الخاصة، ولا نعطي علاوات للجان، لأننا نطبق روح القانون حتى لا نسرق أو نسرف في المال العام.

ــ العلاوات على اللجان أكل للمال بالباطل، لأنه يتم العمل بها خلال وقت الدوام الرسمي الذي يتقاضى الشخص راتبه عليه.

ــ سفر المسؤولين على حساب الدولة هو “عين الفساد”، وأغلبهم يتركون أولادهم يقيمون بالخارج ويسافرون لهم أسبوعيًا. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-09-30 02:11:47

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