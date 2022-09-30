دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الجمعة

30/ 09 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

أجواء ساخنة هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها فوق معدلاتها الطبيعية لهذا الشهر ( سبتمبر)، وتتراوح على أغلب مناطق الشمال مابين ( 34 – 40 ) مْ ، وعلى مناطق الوسط والجنوب مابين ( 38 – 42 )مْ

وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية على بعض المناطق الغربية ، وعلى مناطق الخليج وسهل بنغازي مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة إنخفاض تدريجي يوم السبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب ، ويشمل الإنخفاض يوم الأحد مناطق الشمال الشرقي ، ويوم الإثنين أغلب مناطق ليبيا.

والله اعلم