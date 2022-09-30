نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الجمعة (2022/09/30)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء مغطاة جزئياً بالسحب .
• الريح شلوق إلى شرقي يتحول تدريجياً مساء اليوم إلى شرش على ساحل زوارة وطرابلس ويوم الغد على ساحل الخمس ومصراتة ســرعته تتراوح مـــا بين (05-20) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب ظهر الغد على ساحل زوارة.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة .
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية إلى قليلة السحب اليوم على ساحل الجبل الأخضر .
• ريح شلوق إلى شرقي سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر .
• البحر خفيف الموج إلى هادئ .
• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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