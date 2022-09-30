موقع “أوك ديفينس جورنال” البريطاني: – رسو البارجة “هاش أم إس ألبيون” بطرابلس ي

موقع “أوك ديفينس جورنال” البريطاني:

– رسو البارجة “هاش أم إس ألبيون” بطرابلس يأتي ضمن عملية واسعة النطاق للبحرية البريطانية وهي عملية “Op ACHILLEAN”، حيث تم نشر أربع بوارج حربية عبر البحر الأبيض المتوسط.

– بموجب العملية، سيكون هناك في النهاية مجموعتان للاستجابة الساحلية منتشرة بانتظام في مناطق ذات أهمية استراتيجية لبريطانيا، أحدهما يركز على المياه الأوروبية والآخر يتطلع إلى شرق وجنوب قناة السويس.

– العملية مخصصة لوضع قوات الكوماندوز البريطانية في مواقع متقدمة، حيث سيكونون قادرين على الرد بسرعة على أي أزمات محتملة.

#ليبيا_24

2022-09-30 13:28:01

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