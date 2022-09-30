الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات : – الحكومات السابقة والمتعاقبة حتى الآن حمل

الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات :

– الحكومات السابقة والمتعاقبة حتى الآن حملت المواطنين منذ 2014 م دين عام قدره 153 مليار دينار في شكل سلف مالية لصالح المركزي ناهيك عن التزامات مالية تظاهي هذا الرقم أو أكثر خلفتها تلك الحكومات بالمخالفة للقوانين والتشريعات المالية النافذة.

– المواطنون هم أيضاً من مولوا معظم الإنفاق العام خلال العام الحالي 2022 والذي يصل اليوم إلى قرابة 64 مليار دينار وذلك من خلال إستنزاف دخولهم ومدخراتهم عبر مبيعات النقد الأجنبي وتخفيض سعر الصرف.

– المواطنون قد دفعوا أكثر من 50 مليار دينار خلال الأعوام 2018 ، 2019 و 2020 م في شكل ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، وهم من مولوا معظم الإنفاق العام خلال العام 2021 م الذي بلغ حجمه قرابة 86 مليار دينار.

#ليبيا_24

2022-09-30 17:28:59

1664558939