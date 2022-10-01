نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت (01/10/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط على الساحل الممتد من راس اجدير إلى طرابلس ويكون نشط يوم الغد على الساحل الممتد من شحات الي طبرق يصل سرعته إلى (30) عقدة مع ارتفاع الموج (3.00) متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئياً بالسحب.

• الريح شرش ويكون شلوق على سرت يتحول تدريجيا الي شرش ســرعته تتراوح مـــا بين (10-20) عقدة ويكون نشط على الساحل الممتد من راس اجدير الي طرابلس يصل سرعته (25) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر.

• البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء مغطاة جزئياً بالسحب.

• ريح شرقي الي متغير الاتجاه يتحول يوم الغد الي شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة ويكون نشط على الساحل الممتد من شحات الي طبرق يصل سرعته الي (30) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر ويصل يوم الغد (3) متر على الساحل الممتد من شحات الي طبرق.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب الي مضطرب يوم الغد على الساحل الممتد من شحات الي طبرق .

• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.

• الرؤيـة جيدة الي متوسطة.