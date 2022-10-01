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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي جوشوا هاريس جهود المصرف لتعزيز الشفافية والإفصاح. وتناول اللقاء التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق المصرف المركزي الاستدامة المالية والنقدية في ليبيا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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