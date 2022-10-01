بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي جوشوا هاريس جهود المصرف لتعزيز الشفافية والإفصاح. وتناول اللقاء التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق المصرف المركزي الاستدامة المالية والنقدية في ليبيا.

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