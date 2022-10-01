عبدالله #الثني: حل الكتائب التابعة للجيش الليبي من النظام السابق، كان خطأ فادح، ولم نتمكن من بعدها من ضبط الجيش.

ــ جيشنا كان جيشًا نظاميًا عريقًا تأسس في الأربعينات، وكان يمكن إعادة ضبطه بدلاً من حل كل كتائبه مثلما حدث.

ــ كان يمكن إبعاد القيادات التي عليها شبهة ارتكاب جرائم، أو لها علاقة بالنظام السابق، ويتم تأهيل الجميع بدلاً من حل جميع الكتائب.

ــ #حفتر لم يكن سيمتلك قوات نظامية، لولا اعتماده على الكتائب الخاصة بالجيش الليبي من النظام السابق في المنطقة الشرقية.

ــ تم اختطاف ابني وعمره 4 شهور ونصف، من قبل قوة #الزنتان، لأنني رفضت العمل في وزارة الدفاع بحكومة علي #زيدان، من المقر الموجود داخل نطاق سيطرتهم.

ــ كان الدخول إلى وزارة الدفاع يتم بإذن من قوة الزنتان داخل مقر جمعية الدعوة، وهو ما اعتبرته أمر لا يجوز، لذلك رفضت أن أعمل من مقر الوزارة، وهو ما اعتبرته قوة الزنتان تحديًا لهم.

ــ قوة الزنتان كانت تُشكل قوة كبيرة في #طرابلس، واختطفوا ابني للضغط عليّ حتى أقبل العمل من مقر الوزارة بجمعية الدعوة.

ــ العقبة الأخرى التي واجهتها في وزارة الدفاع كانت وكلاء الوزراء مثل خالد الشريف وتهامي #بوزيان لأنهم لم يكونوا عسكريين، ولهم توجهات سياسية.

ــ أفكار الشريف وبوزيان مبنية على فكر الإخوان، لتشكيل قوة عسكرية موازية مضادة للجيش، لكنهم فشلوا في مخططهم.

ــ حادثة الثانوية الفنية العسكرية في #بنغازي كانت نقطة مفصلية واعتبرناه إجراء إرهابي ممنهج وكان هناك رد فعل قوي تجاه إعلاننا هذا الأمر.

ــ #الإخوان كانوا يحاصرون علي زيدان قبل سحب الثقة منه، وبدأوها باختطافه ثم سحبهم 5 وزراء من حكومته.

ــ لا أعلم حتى الآن من رشحني لرئاسة الحكومة من المؤتمر الوطني العام، وعلمت بالخبر من التلفزيون وأنا في مجلس الوزراء، وكنت رافض لهذه الفكرة.

ــ تعرضت لمحاولة اغتيال بعد أدائي اليمين بسبب رفضي ضغوط الإخوان، حيث تعرضت سيارتي للرماية أمام منزلي. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-10-01 13:53:53

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