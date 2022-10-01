عاجل.. منظمة #رصد_الجرائم الليبية تُطالب #النائب_العام في بيان، بفتح تحقيقات فع

#عاجل.. منظمة #رصد_الجرائم الليبية تُطالب #النائب_العام في بيان، بفتح تحقيقات فعالة لملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن تعريض أرواح المدنيين للخطر خلال الاشتباكات التي وقعت في #الزاوية و #ورشفانة.

– المنظمة طالبت أيضا السلطات في شرق #ليبيا بالكشف عن مصير المختطفين والمختفين قسريا وإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط، وتحملهم مسؤولية سلامتهم وحياتهم.

– المنظمة شددت على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.

– المنظمة دعت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا لفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات الجسيمة المستمرة ضد المدنيين، والعمل على ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. #السبق

2022-10-01 14:14:22

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