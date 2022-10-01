الأكاديمي والخبير الاقتصادي نور الدين #حبارات حول الإيرادات العامة لحكومة #الدبي

الأكاديمي والخبير الاقتصادي نور الدين #حبارات حول الإيرادات العامة لحكومة #الدبيبة خلال 9 أشهر من عام 2022:

-الإيرادات التي أعلنت عنها الحكومة خلال 9 أشهر من 2022، والبالغة قرابة 79 مليار دينار، معظمها لا تعتبر إيرادات بالمعنى الدقيق؛ لانها ناتجة عن تخفيض سعر الدينار رسمياً عند 4.48 بدلاً من 1.40 و هو السعر السائد قبل العام 2021.

-الإيرادات التي يحق للحكومة التباهي بها والتي تعتبر معيار ومقياس مدى كفاءتها هي حصيلتها من الإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك و فوائض شركات عامة ورسوم خدمات وسائر الإيرادات الأخرى.

-حصيلة هذه الإيرادات السيادية خجولة جداً لا تتجاوز قيمتها 1.346 مليار دينار، ولا تتعدى نسبتها ‎%‎016 من إجمالي الإيرادات العامة (النفطية والسيادية) وهذه الحصيلة كارثية إذ ما قورنت بحجم الإنفاق العام الذي ناهز 70 مليار عن دينار عن الفترة ذاتها.

-حصيلة الإيرادات النفطية وقيمة الإتاوات والضرائب النفطية عن الفترة موضوع البيان والبالغة قرابة 76 مليار دينار في حقيقتها لا تتجاوز ما قيمته 17 مليار دولار فقط.

– الهبوط الحاد في قيمة الإيرادات السيادية يفهم منه أن الحكومة لا تعير أي أهمية لمسألة تنمية الإيرادات وتنويع مصادرها، كما يعكس مدى اعتماد الحكومة المفرط على النفط كمصدر وحيد لتمويل ميزانيتها.

-يبدو أن حكومة الدبيبة ترى أن مهمتها تنحصر في صرف الأموال لا جبايتها. #السبق

2022-10-01 16:25:52

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