المتحدث باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا:

– تأثرت بحجج الغرب بأن روسيا قررت إعادة رسم خريطة أوروبا.

– من المضحك أن هذه الأطروحة تتحدث في ألمانيا، التي لها حدودها الحالية فقط بفضل “تداخلها” في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين.

– الشعار السياسي الرئيسي للمستشار ويلي براندت:”الآن يوحد ما هو كامل”).

– في الثمانينيات فهمنا الألمان وذهبنا لتلبية تطلعاتهم.

– كانت هذه نيتنا الحسنة على الرغم من أن الفاشية الألمانية دمرت نصف بلدنا وأكثر من 25 مليون من مواطنينا.

– ليس من شأن برلين أن تتلعثم حول “إعادة رسم” الحدود

– من المضحك أن دول أوروبا الشرقية تدعم هذه الأطروحة، التي أصبح الكثير منها دول ذات سيادة فقط بفضل “عبور” الحدود في العقود الأخيرة.

– من المضحك أن هذا الموقف مرتبط بالوضع في أوكرانيا، التي اكتسبت لأول مرة في التاريخ دولة بفضل “عبور” الحدود. المرة الأولى في عام 1918. ثم بعد 70 سنة.

– من المضحك أن تسمع عن “عبور” الحدود من الخارج. بعد قصف حلف شمال الأطلسي على يوغسلافيا، بعد دعم “تقاطع” صربيا والمغامرة الأمريكية مع “استقلال كوسوفو”.

– نحن بحاجة إلى أن نقرر مرة واحدة وإلى الأبد: “تجاوز” الحدود أمر جيد أم سيء.

– إذا بدأوا في قول “كل شيء يعتمد على السياق”، فمن الصعب إيجاد “سياق” أفضل من استمرار القمع اللغوي والعرقي للأقليات القومية الذي ينتهي في ثماني سنوات من الإرهاب.

#ليبيا_24

2022-10-01 15:50:51

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