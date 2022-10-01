وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن #الصغير لمحمد #المنفي رئيس المجلس #الرئاسي: إذا #الدبيبة حاسبك أنت ولا غيرك ما كان أعاد تفعيل #السجل_العقاري هذا أولا.

– ثانيا: ليس من اختصاص المجلس الرئاسي رقابة المشروعية فهذا أمر مناط بالقضاء والبرلمان.

– ثالثا: هذه مناشدة أو طلب في كتاب، وبما أنكم تعديتم اختصاصاتكم، كان الأجدى إصدار قرار وتعميمه على الجهات المختصة.

– أما وضع صورة في الأسفل لعدة جهات فهم غير معنيين بهذا الخطاب، إلا للعلم والتصرف سيكون بموجب كيف سيتعاطى الدبيبة مع كتابكم الهزيل. #السبق





2022-10-01 17:41:59

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