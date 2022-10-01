طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الد

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بوقف جميع التصرفات الناقلة لأملاك الدولة بمصلحة التسجيل العقاري، وأن يقتصر دور المصلحة في المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية، جاء ذلك في خطاب وجهه المنفي إلى الدبيبة عقب قرار تسمية رئيس جديد لمصلحة التسجيل العقاري.

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